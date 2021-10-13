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Міжнародний день без бюстгальтера: гарячі оголені знімки знаменитих українських красунь (фото)

Автор
Анна Барабан
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У цей день жінкам пропонується відмовитися від бюстгальтерів Новина оновлена 13 жовтня 2021, 12:44
У цей день жінкам пропонується відмовитися від бюстгальтерів

У цей день жінки публікують свої знімки в соцмережах з тегом — #NoBraDay.

У середу, 13 жовтня, у всьому світі відзначається незвичайне свято — Міжнародний день без бюстгальтера — No Bra Day. Це свято покликане зайвий раз нагадати жінкам про їх здоров’я і звернути увагу на проблему розповсюдження раку грудей.

Свято зародилося ще в 1960-х і 1970-х роках, коли волелюбні жінки стали закликати не носити бюстгальтер. Вони трактували ліфчик як символ гноблення жінок. І якщо тоді свято не зумів набрати особливої популярності, то зараз багато зірок, модельєри та інші відомі особистості дотримуються даної позиції.

"Телеграф" зібрав добірку відвертих фото найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу без спідньої білизни:

  • Настя Каменських
  • Даша Астаф’єва
  • Надя Дорофєєва
  • Мішель Андраде
  • Ксенія Мішина
  • Тіна Кароль
  • Анна Седокова

Раніше, "Телеграф" писав, що голлівудська актриса Меган Фокс знялася в провокаційній фотосесії разом зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly.

Теги:
#Шоу бізнес #Даша Астаф'єва #Настя Каменських #Надя Дорофєєва #Актриси #Співачки #Шоу-бізнес України #Український шоу-бізнес #Мішель Андраде
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