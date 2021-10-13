Міжнародний день без бюстгальтера: гарячі оголені знімки знаменитих українських красунь (фото)

У цей день жінки публікують свої знімки в соцмережах з тегом — #NoBraDay.

У середу, 13 жовтня, у всьому світі відзначається незвичайне свято — Міжнародний день без бюстгальтера — No Bra Day. Це свято покликане зайвий раз нагадати жінкам про їх здоров’я і звернути увагу на проблему розповсюдження раку грудей.

Свято зародилося ще в 1960-х і 1970-х роках, коли волелюбні жінки стали закликати не носити бюстгальтер. Вони трактували ліфчик як символ гноблення жінок. І якщо тоді свято не зумів набрати особливої популярності, то зараз багато зірок, модельєри та інші відомі особистості дотримуються даної позиції.

"Телеграф" зібрав добірку відвертих фото найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу без спідньої білизни:

Настя Каменських

Даша Астаф’єва

Надя Дорофєєва

Мішель Андраде

Ксенія Мішина

Тіна Кароль

Анна Седокова

Раніше, "Телеграф" писав, що голлівудська актриса Меган Фокс знялася в провокаційній фотосесії разом зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly.