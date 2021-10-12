Оголена Меган Фокс знялася в провокаційній фотосесії зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly

Асртісти зізналися, що в їхніх стосунках присутні "екстаз і агонія".

Голлівудська актриса Меган Фокс, яка не раз очолювала рейтинги найсексуальніших актрис сучасності, знялася в провокаційній фотосесії разом зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly.

Знімки були зроблені для британського журналу GQ.

На фото актриса позує в дуже відвертому вбранні, а на деяких і зовсім з’являється без білизни.

Крім фотографій закохані дали перше спільне інтерв’ю, в якому відверто розповіли про свої стосунки. За їх словами, між ними не все гладко, а репер і зовсім порівняв стосунки з Фокс зі "шляхом до пекла".

"Здається, що має бути світло, але ми також разом йдемо в пекло. Це точно екстаз і агонія. Я не хочу, щоб люди думали, що у нас все ідеально. Я не просто так кажу, що це дуже похмура історія", — відверто Колсон.

Фокс в свою чергу зізналася, що їхні стосунки вкрай ексцентричні і сповнені ейфорійних злетів і падінь.

"Наші душі вирішили зустрітися з нашими темними сторонами, з тим, що ми не хотіли про себе знати і відштовхували", — говорить актриса.

Меган Фокс — 35-річна американська актриса і фотомодель. Раніше була одружена з актором Брайном Остіном Гріном. Пара виховує трьох дітей. Найбільш відома як виконавиця головної жіночої ролі у блокбастерах "Трансформери".

Machine Gun Kelly або MGK — американський репер, справжнє ім’я якого Колсон Бейкер. Колсону 31 рік. У нього є 11-річна дочка від попередніх стосунків.

Як повідомляв "Телеграф" раніше Меган Фокс з’явилася на публіці в прозорій сукні і викликала фурор.