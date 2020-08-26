"Называют меня шлюхой": Меган Фокс резко ответила на критику романа с Колсоном Бейкером

Роман 34-летней звезды франшизы "Трансформеры" и 30-летнего исполнителя Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, обсуждают в сети уже несколько недель.
В недавнем интервью Меган Фокс высказалась о том, что ее новый роман вызывает волну комментариев, большинство из которых отрицательные.
"По какой-то причине люди называют меня глупой, тщеславной или просто шлюхой, а это безумие. В течение 15 лет у меня были такие же отношения, как сейчас", - ответила в интервью для Entertainment Tonight.
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Заметим, что отношения Меган и Machine Gun Kelly недавно осудил и ее бывший муж Брайан Остин Грин. В недавнем интервью Брайан заявил, что инициатором разрыва выступила сама Меган и о ее новых отношениях он узнал раньше, чем это стало стало достоянием общественности.
Как сообщалось ранее, в мае Брайан Остин подтвердил расставание с Меган Фокс после 10 лет брака.