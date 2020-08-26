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"Называют меня шлюхой": Меган Фокс резко ответила на критику романа с Колсоном Бейкером

"Называют меня шлюхой": Меган Фокс резко ответила на критику романа с Колсоном Бейкером
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская актриса и модель Меган Фокс резко отреагировала на публичное осуждение на ее отношения с 30-летним музыкантом Колсоном Бейкером. Напомним, что пара встречается уже более трех месяцев.

Роман 34-летней звезды франшизы "Трансформеры" и 30-летнего исполнителя Колсона Бэйкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly, обсуждают в сети уже несколько недель.

В недавнем интервью Меган Фокс высказалась о том, что ее новый роман вызывает волну комментариев, большинство из которых отрицательные.

"По какой-то причине люди называют меня глупой, тщеславной или просто шлюхой, а это безумие. В течение 15 лет у меня были такие же отношения, как сейчас", - ответила в интервью для Entertainment Tonight.

 
 
 
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Заметим, что отношения Меган и Machine Gun Kelly недавно осудил и ее бывший муж Брайан Остин Грин. В недавнем интервью Брайан заявил, что инициатором разрыва выступила сама Меган и о ее новых отношениях он узнал раньше, чем это стало стало достоянием общественности.

Как сообщалось ранее, в мае Брайан Остин подтвердил расставание с Меган Фокс после 10 лет брака.

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Все по теме:

Меган Фокс, Брайан Остин Грин, Machine Gun Kelly, Колсон Бейкер.

Автор:

Телеграф
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