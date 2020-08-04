"Я выяснил это по-своему": Брайан Остин Грин рассказал, как узнал об измене Меган Фокс

После расставания 34-летней Меган Фокс и 47-летнего Брайана Остина Грина таблоиды только и успевают строчить новости о них.

В конце мая Брайан Остин Грин сообщил о разводе с Меган Фокс после 10 лет брака. По его словам, инициатором разрыва выступила сама Меган.

В недавнем интервью Брайан заявил, что инициатором разрыва выступила сама Меган и о ее новые отношения он узнал раньше, чем это стало стало достоянием общественности, говорится в Daily Mail.

"Я выяснил это по-своему. А других подробностей вы от меня не узнаете. Скажу только, что узнал не из СМИ, сказал актер", - поведал Грин.

Как сообщалось ранее, актриса Меган Фокс решила пока не знакомить бойфренда с детьми, потому что не считает их отношения настолько серьезными. А ее бывший муж Брайан Остин Грин уже имел несколько свиданий с пышногрудой моделью.