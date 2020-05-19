Брайан Остин подтвердил расставание с Меган Фокс после 10 лет брака

Новости шоу бизнеса:Брайан Остин объявил, что бракоразводный процесс длился с конца 2019 года.

На протяжении последних недель в сети ходили слухи о разводе голливудской пары. Актер Брайан Остин решился официально заявить, что разошелся с женой Меган Фокс. Он признался, что всегда будет любить звезду и продолжит воспитывать троих детей вместе с любимой.

Резонансное заявление 46-летний американский актер сделал для издания Us Weekly. Брайан Остин подтвердил, что они с Меган Фокс расстались после 10 лет брака, однако не стал рассекречивать причины разрыва. Судя по всему, инициатором стала именно 34-летняя актриса.

Он не скрывает, что его чувства к жене еще не угасли, а разрыв стал для него настоящим разочарованием. Однако экс-пара продолжит вместе воспитывать троих сыновей и уже планирует совместный семейный отдых, чтобы не травмировать детей.

Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно, – отметил Брайан Остин.

Заметим, что Меган Фокс уже успели заподозрить в романе с рэпером Machine Gun Kelly. Секс-символа заметили в компании 30-летнего американского исполнителя в прошлые выходные в Лос-Анджелесе. Тогда они с кофе и едой на автомобиле отправились в направлении дома Меган в городе Калабасас. Бывший муж голливудской актрисы прокомментировал и эти слухи о новом романе звезды. Он отметил, что сейчас Меган Фокс и Machine Gun Kelly – друзья.

Мы с Меган говорили о нем. Сейчас они просто друзья. Я доверяю ее выбору, у нее всегда был очень хороший вкус. Я не хочу, чтобы люди думали о ней или о нем плохо или считали, что я был жертвой, – прокомментировал возможные отношения экс-жены Брайан Остин.