Ирина Билык собрала на одном фото двух сыновей и будущую невестку

Новости шоу бизнеса:На днях на личной странице Ирины Билык в инстаграмепоявился семейный кадр.

Знаменитая украинская исполнительница Ирина Билык редко делится семейными фотографиями, однако бывают исключения. На днях она распространила фотографию, где изображена вместе с сыновьями и девушкой старшего отпрыска.

Не все звезды любят делиться личной жизнью, особенно, если это касается их детей. Однако иногда они все же радуют поклонников трогательными публикациями.

Ирина обнародовала редкую семейную фотографию, которая была сделана на берегу моря. На ней она изображена вместе с сынишкой Табризом и старшим сыном Глебом. Также видим в кадре любимую девушку Глеба Алису. Все выглядят улыбающимися и счастливыми.

Фото: https://www.instagram.com/p/CANqYZNJVFH/

Такой фотографией артистка поделилась по случаю Дня семьи, а в заметке под фото поздравила всех поклонников с этим замечательным праздником.