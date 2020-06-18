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Меган Фокс решила пока не знакомить бойфренда с детьми

Меган Фокс решила пока не знакомить бойфренда с детьми
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Актриса Меган Фокс решила пока не знакомить бойфренда с детьми, потому что не считает их отношения настолько серьезными.

Голливудская актриса Меган Фокс за карантин сумела не только развестись, но и найти себе нового бойфренда – рэпера Колсона Бэйкера. Однако спешить в этих отношениях она не хочет: актриса пока не намерена знакомить парня со своими тремя детьми.

Как сообщает таблоид People со ссылкой на инсайдеров, знакомство мужчины с 7-летним Ноа, 6-летним Боди и 3-летним Джорни – слишком ответственный шаг. Меган Фокс пока считает свой роман не настолько серьезным, чтобы делать это.

Сейчас дети в основном живут с звездным отцом – актером Брайаном Остином Грином. Меган Фокс переехала в Малибу и приезжает к сыновьям на уикенд в Лос-Анджелес. Когда же дети находятся с актрисой в ее имении, Колсон Бейкер не наведывается туда.

Она встречается с Колсоном только тогда, когда мальчики с Брайаном, – рассказал инсайдер.

В то же время Колсон Бейкер не скрывает, что влюблен. Для Меган Фокс он устраивает романтические сюрпризы, которые показывает подписчикам в инстаграм-сторис. На днях рэпер организовал пикник на природе, что очаровало сеть.

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Что известно о романе Меган Фокс

Меган Фокс еще в 2016 году хотела подать на развод с Брайаном Остином Грином. Однако третья беременность звезды заставила пару отсрочить это решение. Но прошло 4 года, и эта голливудская пара все-таки объявила о разводе.

Незадолго до официального разрыва Меган Фокс приписывали роман с рэпером Колсоном Бейкером. Пара познакомилась на съемках телепроекта, а после завершения работы сначала общалась по-дружески. Сейчас Меган часто остается в имении своего избранника и отказывается комментировать роман с ним.

Свои отношения Фокс и Бейкер подтвердили в новом клипе Меган Фокс позировала на камеру в ванной и в постели с новым парнем: пикантный клип рэпера, где его возлюбленная сыграла взбалмошную девушку, которая связывает артиста и делает с ним все, что заблагорассудится. Видео Bloody Valentine стремительно покорило сеть.

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Отношения, Актриса, Звезды, Меган Фокс, Бойфренд.

Автор:

Телеграф
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