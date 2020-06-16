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СМИ: Брайана Остина Грина заподозрили в романе с моделью

СМИ: Брайана Остина Грина заподозрили в романе с моделью
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com
И хоть пара не демонстрировала романтику на публике, инсайдеры убеждают, что это не дружеское общение.

Не только актриса Меган Фокс налаживает свою личную жизнь после новости о разводе. Ее бывший муж Брайан Остин Грин уже имел несколько свиданий с пышногрудой моделью.

Что известно о новых отношениях Брайана Остина Грина

По данным US Magazine, актер закрутил роман с 25-летней Кортни Стодден. Слухи об этих отношениях появились после того, как возле ресторана Брайан Остин Грин попал в объективы папарацци с новой избранницей. 

Избранницей Брайана Остина Грина стала американская модель Кортни Стодден. Девушка тоже имеет опыт неудачных отношений. В марте 2020 года модель заявила о разводе с актером Дугом Хатчисоном, который был старше нее на 34 года. Этот разрыв для Кортни Стодден был очень болезненным. 

 
 
 
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Brian Austin Green's finally got a response to his estranged wife, Megan Fox, starring in MGK's music video ... a lunch date with Courtney Stodden! More of this rockin' couple at the link in bio

Публикация от TMZ (@tmz_tv)

"Я чувствовала себя, словно пойманной в западню, поддалась манипуляциям и была отвергнута любимым. Взрослеть в такой среде было очень одиноко и мрачно", – заявила Стодден.

В одном из интервью модель добавила, что ищет здоровые отношения с человеком, который будет ее ценить.

Развод Брайана Остина Грина: что стоит знать

Еще в 2016 году актеры Брайан Остин Грин и Меган Фокс говорили о возможном разводе. Однако пара решила не расторгать брак после того, как узнала о третьей беременности звезды. Однако прошло 4 года, а отношения Брайана Остина Грина и Меган Фокс Официально: Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином после 10 лет брака не улучшились: супруги окончательно развелись в мае 2020 года.

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Звезда "Трансформеров" закрутила роман с 30-летним певцом Колсоном Бейкером. Меган Фокс переехала к своему избраннику в Малибу и уже успела создать с ним пикантный клип. И хоть бывший муж Меган убежден, что этот роман не перерастет в нечто большее, инсайдеры рассказывают, что Фокс влюблена в молодого артиста.

Трое сыновей супругов временно остались со звездным отцом – Брайаном Остином Грином. Однако Меган Фокс общается с ними и приезжает к детям в Лос-Анджелес.

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Роман, Отношения, Брайан Остин Грин.

Автор:

Телеграф
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