Звезда "Гарри Поттера" родила первенца сыну основателя Playboy

29-летняя актриса Скарлетт Хефнер родила первенца от наследника основателя Playboy - Купера Хефнера.

Скарлетт Хефнер получила наибольшую популярность благодаря роли злой подруги Драко Малфоя - Пэрси Паркинсон в серии фильмов о Гарри Поттере.

25 августа 2020 года Скарлетт и ее муж-бизнесмен — сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера Купер, впервые стали родителями. В звездной семье родилась дочь, которую назвали двойным именем Бетси Роуз. Роды прошли вечером 24 августа без осложнений. Мама и девочка чувствуют себя отлично.

О счастливом событии сообщил в своем Instagram счастливый отец. Также он опубликовал первые снимки с новорожденной дочуркой.

"Мы счастливы сообщить, что в 17:23 у нас родилась дочь Бетси Роуз Хефнер. Мы переполнены благодарностью, любовью и радостью", — написал Купер.

Отметим, что первое имя для малышки новоиспеченные родители выбрали неслучайно. Бетси - имя покойной бабушки Купера, которой не стало в июле этого года.