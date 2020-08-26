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Звезда "Гарри Поттера" родила первенца сыну основателя Playboy

Звезда "Гарри Поттера" родила первенца сыну основателя Playboy
Обновлено 11:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram
29-летняя актриса Скарлетт Хефнер родила первенца от наследника основателя Playboy - Купера Хефнера.

Скарлетт Хефнер получила наибольшую популярность благодаря роли злой подруги Драко Малфоя - Пэрси Паркинсон в серии фильмов о Гарри Поттере.

25 августа 2020 года Скарлетт и ее муж-бизнесмен — сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера Купер, впервые стали родителями. В звездной семье родилась дочь, которую назвали двойным именем Бетси Роуз. Роды прошли вечером 24 августа без осложнений. Мама и девочка чувствуют себя отлично.

О счастливом событии сообщил в своем Instagram счастливый отец. Также он опубликовал первые снимки с новорожденной дочуркой.

 
 
 
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At 5:23pm this afternoon Scarlett and I welcomed our daughter Betsy Rose Hefner into the world. We are overwhelmed with gratitude, love and joy.

Публикация от Cooper Hefner (@cooperhefner)

"Все счастливы и здоровы": звезда сериала "Хор" впервые стала мамой

"Мы счастливы сообщить, что в 17:23 у нас родилась дочь Бетси Роуз Хефнер. Мы переполнены благодарностью, любовью и радостью", — написал Купер. 

Отметим, что первое имя для малышки новоиспеченные родители выбрали неслучайно. Бетси - имя покойной бабушки Купера, которой не стало в июле этого года.

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Все по теме:

Беременность, Актриса, Скарлетт Хефнер.

Автор:

Телеграф
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