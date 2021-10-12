Обнаженная Меган Фокс снялась в провокационной фотосессии со своим бойфрендом Machine Gun Kelly

Асртисты признались, что в их отношениях присутствуют "экстаз и агония".

Голливудская актриса Меган Фокс, которая не раз возглавляла рейтинги самых сексуальных актрис современности, снялась в провокационной фотосесии вместе со своим бойфрендом Machine Gun Kelly.

Снимки были сделаны для британского журнала GQ.

На фото актриса позирует в очень откровенных нарядах, а на некоторых и вовсе появляется без белья.

Помимо фотографий влюбленные дали первое совместное интервью, в котором откровенно рассказали о своих отношениях. По их словам, между ними не все гладко, а рэпер и вовсе сравнил отношения с Фокс с "путем в преисподнюю".

"Кажется, что должен быть свет, но мы также вместе идем в преисподнюю. Это точно экстаз и агония. Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас все идеально. Я не просто так говорю, что это очень мрачная история", — откровенничает Колсон.

Фокс в свою очередь призналась, что их отношения крайне эксцентричны и полны эйфорических взлетов и падений.

"Наши души решили встретиться с нашими темными сторонами, с тем, что мы не хотели о себе знать и отталкивали", — говорит актриса.

Меган Фокс — 35-летняя американская актриса и фотомодель. Ранее была замужем за актером Брайном Остином Грином. Пара воспитывает троих детей. Наиболее известна как исполнительница главной женской роли в блокбастерах "Трансформеры".

Machine Gun Kelly или MGK — американский рэпер, настоящее имя которого Колсон Бэйкер. Колсону 31 год. У него есть 11-летняя дочь от предыдущих отношений.

Как сообщал "Телеграф" ранее Меган Фокс появилась на публике в прозрачном платье и произвела фурор.