Укр

Меган Фокс появилась на публике в прозрачном платье: сеть в восторге

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Меган Фокс и Machine Gun Kelly Новость обновлена 13 сентября 2021, 14:09
Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс пришла на MTV Video Music Awards со своим бойфрендом Machine Gun Kelly.

Меган Фокс давно признана одной из самых горячих актрис Голливуда. И не зря! Звезда не упускает возможности продемонстрировать свою идеальную фигуру публике.

Вот и на церемонии награждения MTV Video Music Awards звезда появилась в очень откровенном и смелом платье. Снимки она опубликовала в своем Инстаграм.

Звезда шикарно вышлядела в таком платье
Звезда шикарно вышлядела в таком платье
Меган Фокс в отличной форме
Меган Фокс в отличной форме

Девушка пришла на мероприятие под руку со своим бойфрендом Machine Gun Kelly. При этом звезда рискнула надеть на церемонию полностью прозрачное платье, которое оголяло все ее тело. Под платьем у актрисы были лишь блестящие стринги. Девушка также сделала нюдовый макияж и укладку с эффектом мокрых волос.

При этом пользователи сети по достоинству оценили наряд и фигуру актрисы. Ей сделали массу комплиментов в комментариях.

"Вы самая горячая пара на планете!", "Ты выглядишь восхитительно!", "Икона!", — написали актрисе поклонники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что награду за лучший клип в номинации "Видео года" дали за видео "Call Me By Your Name", снятое украинкой Таней Муиньо.

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