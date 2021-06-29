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"Би уже более двадцати лет": Меган Фокс откровенно рассказала о своей ориентации

"Би уже более двадцати лет": Меган Фокс откровенно рассказала о своей ориентации
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американская актриса и модель 35-летняя Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет считает себя бисексуальной. Свой каминг-аут актриса совершила на своей странице в Инстаграм. 

Любимица миллионов мужчин поделилась на своей странице в соцсети несколькими снимками с цветным маникюром в цветах радуги, который сделала в знак месяца гордости ЛГБТ, который традиционно проводится в июне. А в подписи к фото призналась, что любит не только мужчин, но и девушек.

"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий," - коротко написала Фокс. 

 
 
 
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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Стоит отметить, что поклонники актрисы по-разному восприняли эту новость о своей любимице. Однако большинство комментариев все же положительные. Меган называют "Бисексуальной королевой" и восхищаются ее смелостью. 

Напомним, что весной 2020 года Фокс подтвердила, что встречается с рэпером Machine Gun Kelly. А до этого она более 10 лет была замужем за актером Брайаном Остином Грином. Пара вместе воспитывает троих сыновей.

Ранее, "Телеграф" писал, что актриса Эллен Пейдж объявила, что она трансгендер  и чувствует себя мужчиной.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

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Актриса, Меган Фокс, Каминг-аут.
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