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Меган Фокс з’явилася на публіці у прозорій сукні: мережа в захваті

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Меган Фокс і Machine Gun Kelly Новина оновлена 13 вересня 2021, 14:09
Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Меган Фокс прийшла на MTV Video Music Awards зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly.

Меган Фокс давно визнана однією з найгарячіших актрис Голлівуду. І не дарма! Зірка не упускає можливості продемонструвати свою ідеальну фігуру публіці.

Ось і на церемонії нагородження MTV Video Music Awards вона з’явилася у дуже відвертій і сміливій сукні. Знімки вона опублікувала у своєму Інстаграм.

Зірка шикарно вишлядела в такій сукні
Зірка шикарно вишлядела в такій сукні
Меган Фокс у відмінній формі
Меган Фокс у відмінній формі

Дівчина прийшла на захід під руку зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly. При цьому зірка ризикнула надіти на церемонію повністю прозоре плаття, що оголюють все її тіло. Під платтям у актриси були лише блискучі стринги. Дівчина також зробила нюдовий макіяж і укладання з ефектом мокрого волосся.

При цьому користувачі мережі належно оцінили наряд і фігуру актриси. Їй зробили масу компліментів в коментарях.

"Ви найгарячіша пара на планеті!", "Ти виглядаєш чудово!", "Ікона!", — написали актрисі шанувальники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нагороду за найкращий кліп в номінації "Відео року" дали за відео "Call Me By Your Name", зняте українкою Тетяною Муіньо.

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