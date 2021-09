Тріумф Бібера і кращий кліп, знятий українкою: названі лауреати MTV Video Music Awards

Кліп Тані Муінне на пісню Montero співака Lil Nas X отримав головну відеопремію року

У неділю, 12 вересня, відбулася щорічна церемонія нагородження премії за створення музичних відео. Захід проходив в Нью-Йорку.

Ведучою шоу була американська реп-виконавиця Doja Cat, а сама церемонія транслювалася на каналі MTV.

Канадський співак Джастін Бібер, який був номінований сім разів, став переможцем у номінації "Виконавець року" і "Краще поп-відео".

Congrats to @JustinBieber for winning Artist Of The Year at the 2021 #VMAs! pic.twitter.com/taTycEqyNJ — MTV (@MTV) September 13, 2021

Співачка Олівія Родріго отримала по нагороді в таких номінаціях, як "Пісня року", "Кращий новий артист" і "Кращий виконавець Push".

Співак Lil Nas X отримав жадану нагороду в номінації "Відео року" за скандальний кліп, зрежисований українкою Тенею Муінне, на пісню Montero ("Call Me By Your Name").

2021 MTV Video Music Awards: список номінантів та переможців

Відео року — Video of the Year

Карди Бі (за участю Megan Thee Stallion) — WAP

DJ Khaled (за участю Drake) — Popstar (за участю Джастіна Бібера)

Doja Cat (за участю SZA) — Kiss Me More

Ед Ширан — Bad Habits

Lil Nas X — Montero (Call Me by Your Name)

The Weeknd — Save Your Tears

Артист року — Artist of the Year

Аріана Гранде

Doja Cat

Джастін Бібер

Megan Thee Stallion

Олівія Родріго

Тейлор Свіфт

Пісня року — Song of the Year

24kGoldn (за участю Iann Dior) — Mood

Бруно Марс, Anderson .Paak і Silk Sonic — Leave the Door Open

BTS — Dynamite

Карди Бі (за участю Megan Thee Stallion) — WAP

Дуа Липа — Levitating

Олівія Родріго — Drivers License

Краще поп-відео — Best Pop

Аріана Гранде — Positions

Біллі Айлиш — Therefore I Am

BTS — Butter

Harry Styles — Treat People with Kindness

Джастін Бібер (за участю Daniel Caesar і Giveon) — Peaches

Олівія Родріго — Good 4 U

Шон Мендес — Wonder

Тейлор Свіфт — Willow

Краще хіп-хоп відео — Best Hip Hop

Карди Бі (за участю Megan Thee Stallion) — WAP

Drake (за участю Lil Durk) — Laugh Now Cry Later

Lil Baby (за участю Megan Thee Stallion) — On Me (Remix)

Moneybagg Yo — Said Sum

Polo G — Rapstar

Тревіс Скотт (за участю Young Thug і MIA) — Franchise

Найкраще R&B відео — Best R & B

Бейонсе, Блю Айві Картер, Saint Jhn і Wizkid — Brown Skin Girl

Silk Sonic, Бруно Марс і Anderson .Paak — Leave the Door Open

Chris Brown і Young Thug — Go Crazy

Giveon — Heartbreak Anniversary

HER (за участю Chris Brown) — Come Through

SZA — Good Days

Найкраще К-поп відео — Best K-pop

Blackpink і Селена Гомес — Ice Cream

BTS — Butter

(G) I-dle — Dumdi Dumdi

Monsta X — Gambler

Seventeen — Ready to Love

Twice — Alcohol-Free

Краще рок-відео — Best Rock

Evanescence — Use My Voice

Foo Fighters — Shame Shame

Джон Мейер — Last Train Home

The Killers — My Own Soul’s Warning

Kings of Leon — The Bandit

Ленні Кравіц — Raise Vibration

Краща група — Best Group

BTS

Краща режисура — Best Direction

Біллі Айлиш — Your Power (режисер: Біллі Айлиш)

DJ Khaled (за участю Drake) — Popstar (за участю Justin Bieber) (режисер: Julien Christian Lutz aka Director X)

Lil Nas X — Montero (Call Me by Your Name) (режисер: Lil Nas X і Tanu Muino)

Тейлор Свіфт — Willow (режисер: Taylor Swift)

Тревіс Скотт (за участю Young Thug і MIA) — Franchise (режисер: Тревіс Скотт)

Tyler, The Creator — Lumberjack (режисер: Wolf Haley)

Повний список переможців ви можете подивитися тут.