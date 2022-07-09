У бюстгальтері чи без? Пост українки викликав бурхливі суперечки у мережі (опитування)

Українці сперечаються у соцмережах на тему прийнятності знаходження дівчат на вулиці без ліфчиків

Ось уже два тижні в українському сегменті соціальних мереж не вщухають суперечки на тему носіння на вулиці дівчатами "ознаки благочестя" або "символу гноблення жінок" — ліфчика.

Львів та виколоті сосками очі

Все почалося ще 24 червня, коли користувачка соцмережі Твіттер під ніком "Трошки амбіверт" обурилася незручностями, які їй доставляють дівчата під час прогулянок із чоловіком центром Львова. Зокрема, жінку дратує відсутність ліфчиків в інших представниць прекрасної статі.

Жінка не просто опублікувала твіт, а й спочатку активно відстоювала свою позицію, відповідаючи на коментарі твіттерян.

Однак на довго її не вистачило і нині обліковий запис видалено.

Незважаючи на це, як кажуть, "справа її живе та процвітає".

Хвиля жартів та мемів

Українці не були б собою, якби не відреагували на цю, як виявилося "гостру" для деяких людей, тему хвилею жартів та мемів.

А дехто поквапився, вирішив підзаробити на хайпі і вже пропонує придбати "тематичні" речі

Несподіваний поворот

Здавалося б, ця "вічна" тема для кількох поколінь людей мала заглухнути сама собою, проте, мабуть, спека, що встановилася в Україні, продовжує її підігрівати і навіть дає несподівані результати.

Так, користувачка соцмережі Фейсбук Тетяна Селезньова опублікувала пост, у якому поділилася цікавим спостереженням після відвідування столичного пляжу: "Я ось так, в цьому блакитному сарафані, їздила на пляж, і помітила, що на мої цицьки пялилися саме порядні жіночки. Їм як намазано. Якийсь мазохістичний поштовх повиколювати собі очі, чи що?".

"То ж в мене питання до цих жінок: що ж з вашою жіночністю та сексуальністю, що ваш погляд притягують чужі цицьки, особливо якщо вони без ліфонів? І чому чоловічі цицьки не притягують? ", — запитала вона.

Її пост зібрав за добу понад 160 коментарів, причому більшість — жіночих. Більше того, в них користувачки соцмережі або зізнавалися, що й самі люблять ходити без ліфчиків, або ж із задоволенням і самі розглядають чужі груди, причому як жіночі, так і чоловічі.

"Телеграф" вирішив приєднатися до теми та проводить своє невелике опитування на тему носіння ліфчиків у громадських місцях, та закликає читачів висловити свою думку:

Як повідомлялося, тема носіння та відсутності ліфчиків у тому чи іншому вигляді порушується досить регулярно, проте частіше взимку, у Міжнародний день без бюстгальтера. І ця тема вже давно поросла цілою плеядою жартів та анекдотів.