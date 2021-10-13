"Будинок там, де ти ходиш без ліфчика": смішні жарти про бюстгальтери для гарного настрою

- Сьома, — каже дружина чоловікові, — дай грошей мені треба купити бюстгальтер,

- Бюстгальтер? Та навіщо він тобі, тобі ж нічого туди покласти.

- Ну так що? — говорить дружина — Ти ж маєш труси.