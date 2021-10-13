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"Будинок там, де ти ходиш без ліфчика": смішні жарти про бюстгальтери для гарного настрою

Автор
Анна Барабан
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"Будинок там, де ти ходиш без ліфчика": смішні жарти про бюстгальтери для гарного настрою Новина оновлена 13 жовтня 2021, 11:37

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.

- Сьома, — каже дружина чоловікові, — дай грошей мені треба купити бюстгальтер,

- Бюстгальтер? Та навіщо він тобі, тобі ж нічого туди покласти.

- Ну так що? — говорить дружина — Ти ж маєш труси.

Відвідувач скаржиться директору ресторану:

- У вас написано в рекламі — офіціантки топлес. А нас обслуговувала одна, так у неї через одну грудь ліфчик.

- Яка, ота?

- Так.

- Це нормально. Вона у нас на півставки.

Жінці плювати скільки там у тебе сантиметрів. Під час сексу вона стогне через те, що тільки що нарешті-то зняла ліфчик.

Мойша дружині:

- Сара, ти навіщо вішаєш свій бюстгальтер сушити на вулиці. Діти думають, що гамак, і гойдаються в ньому.

Дружина — чоловікові:

- Як тобі пощастило! Я для своїх років відмінно збереглася. Цілком можу ще без ліфчика ходити.

чоловік:

- Так тобі без ліфчика навіть краще. Всі зморшки на обличчі розгладжуються.

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