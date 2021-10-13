"Будинок там, де ти ходиш без ліфчика": смішні жарти про бюстгальтери для гарного настрою
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Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій.
- Сьома, — каже дружина чоловікові, — дай грошей мені треба купити бюстгальтер,
- Бюстгальтер? Та навіщо він тобі, тобі ж нічого туди покласти.
- Ну так що? — говорить дружина — Ти ж маєш труси.
Відвідувач скаржиться директору ресторану:
- У вас написано в рекламі — офіціантки топлес. А нас обслуговувала одна, так у неї через одну грудь ліфчик.
- Яка, ота?
- Так.
- Це нормально. Вона у нас на півставки.
Жінці плювати скільки там у тебе сантиметрів. Під час сексу вона стогне через те, що тільки що нарешті-то зняла ліфчик.
Мойша дружині:
- Сара, ти навіщо вішаєш свій бюстгальтер сушити на вулиці. Діти думають, що гамак, і гойдаються в ньому.
Дружина — чоловікові:
- Як тобі пощастило! Я для своїх років відмінно збереглася. Цілком можу ще без ліфчика ходити.
чоловік:
- Так тобі без ліфчика навіть краще. Всі зморшки на обличчі розгладжуються.
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