"Дом там, где ты ходишь без лифчика": смешные шутки про бюстгальтеры для хорошего настроения
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Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.
— Сема,— говорит жена мужу, — дай денег мне надо купить бюстгальтер,
— Бюстгальтер да зачем он тебе, Тебе же нечего туда положить.
— Ну так что — говорит жена — Ты же носишь трусы.
Посетитель жалуется директору ресторана:
- У вас написано в рекламе — официантки топлесс. А нас обслуживала одна, так у нее через одну грудь лифчик.
- Которая, вон та?
- Да.
- Это нормально. Она у нас на полставки.
Женщине плевать сколько там у тебя сантиметров. Во время секса она стонет из-за того, что только что наконец-то сняла лифчик.
Мойша жене:
— Сара, ты зачем вешаешь свой бюстгальтер сушить на улице. Дети думают, что гамак, и качаются в нем.
Жена — мужу:
- Как тебе повезло! Я для своих лет отлично сохранилась. Вполне могу ещё без лифчика ходить.
Муж:
- Так тебе без лифчика даже лучше. Все морщины на лице разглаживаются.
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