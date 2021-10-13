Укр

"Дом там, где ты ходишь без лифчика": смешные шутки про бюстгальтеры для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан
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"Дом там, где ты ходишь без лифчика": смешные шутки про бюстгальтеры для хорошего настроения Новость обновлена 13 октября 2021, 11:37

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

— Сема,— говорит жена мужу, — дай денег мне надо купить бюстгальтер,

— Бюстгальтер да зачем он тебе, Тебе же нечего туда положить.

— Ну так что — говорит жена — Ты же носишь трусы.

Посетитель жалуется директору ресторана:

- У вас написано в рекламе — официантки топлесс. А нас обслуживала одна, так у нее через одну грудь лифчик.

- Которая, вон та?

- Да.

- Это нормально. Она у нас на полставки.

Женщине плевать сколько там у тебя сантиметров. Во время секса она стонет из-за того, что только что наконец-то сняла лифчик.

Мойша жене:

— Сара, ты зачем вешаешь свой бюстгальтер сушить на улице. Дети думают, что гамак, и качаются в нем.

Жена — мужу:

- Как тебе повезло! Я для своих лет отлично сохранилась. Вполне могу ещё без лифчика ходить.

Муж:

- Так тебе без лифчика даже лучше. Все морщины на лице разглаживаются.

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