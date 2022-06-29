Опять всех переиграли: у Зеленского потроллили россию из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В Украине напомнили о том, чем россия оправдывала вторжение

Своими попытками "остановить расширение НАТО" россия получит Альянс совсем рядом с Санкт-Петербургом.

Как написал в своем Твиттер советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, это может говорить о том, что российский диктатор владимир путин опять "всех переиграл".

"Есть решения по Швеции и Финляндии. "Не дадим НАТО подойти к нашим границам", – вопили в Москве, начиная войну. Теперь Альянс заходит в пригород Петербурга – родного города путина. Все идет по плану, не правда ли? Пытаясь всех "переиграть", главное не обыграть самого себя", — написал он.

Стоит напомнить, что одной из главных причин для начала вторжения в Украину, которые озвучивались российскими властями, было "недопущение расширения НАТО" на восток. Впрочем, уже 16 мая, когда Стокгольм и Хельсинки поставили россию перед фактом вступления в Альянс, у путина заговорили, что не имеют никаких территориальных споров с ними.

Как сообщалось ранее, во вторник, 28 июня, в испанском Мадриде накануне саммита НАТО лидеры Турции, Швеции и Финляндии провели встречу, на которой заключили меморандум относительно совместной борьбы с терроризмом и отмене оружейного эмбарго. После подписания соглашения Анкара отозвала свое вето на вступление двух скандинавских стран в Альянс, так что теперь никаких преград для этого не осталось.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после сообщил, что все члены НАТО должны озвучить свое решение по вступлению Швеции и Финляндии, а это может произойти уже 29 июня.