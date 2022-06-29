Знову всіх переграли: у Зеленського потролили росію через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

В Україні нагадали про те, чим росія виправдовувала вторгнення

Своїми спробами "зупинити розширення НАТО" росія отримає Альянс зовсім поруч із Санкт-Петербургом.

Як написав у своєму Твіттер радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, це може говорити про те, що російський диктатор володимир путін знову "всіх переграв".

"Є рішення щодо Швеції та Фінляндії. "Не дамо НАТО підійти до наших кордонів", — кричали в Москві, починаючи війну. Тепер Альянс заходить у передмістя Петербурга — рідного міста путіна. Все йде за планом, чи не так? Намагаючись усіх "переграти" головне не обіграти самого себе", — написав він.

Варто нагадати, що однією з головних причин для початку вторгнення в Україну, які озвучували російська влада, було "недопущення розширення НАТО" на схід. Втім, вже 16 травня, коли Стокгольм та Гельсінкі поставили росію перед фактом вступу до Альянсу, у путіна заговорили, що не мають жодних територіальних суперечок із ними.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 28 червня, в іспанському Мадриді напередодні саміту НАТО лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії провели зустріч, на якій уклали меморандум щодо спільної боротьби з тероризмом та скасування збройового ембарго. Після підписання угоди Анкара відкликала своє вето на вступ двох скандинавських країн до Альянсу, тому тепер жодних перепон для цього не залишилося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що всі члени НАТО повинні озвучити своє рішення щодо вступу Швеції та Фінляндії, а це може статися вже 29 червня.