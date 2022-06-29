Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО: коли може статися історична подія

В НАТО незабаром може стати на дві країни більше

Фінляндія та Швеція можуть стати повноправними членами НАТО вже 29 червня під час саміту в іспанському Мадриді.

Як повідомляє "Європейська правда", під час брифінгу генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що, після того, як Туреччина зняла вето на приєднання двох скандинавських країн, рішення має бути ухвалене всіма країнами-членами блоку.

"Завтра (29 червня, — ред.) лідери Альянсу ухвалять рішення про запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО і стати членами Альянсу", — сказав він.

За його словами, кожна країна має ратифікувати угоду, щоби приєднання було оформлене офіційно. Водночас він зазначає, що з огляду на меморандум, який підписали Туреччина, Швеція та Фінляндія, перешкод для цього не буде і в НАТО з’являться ще два нові члени.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії в Україну жителі Швеції та Фінляндії переглянули свою позицію щодо збереження нейтралітету та виявили бажання приєднатися до Альянсу. Заявку на членство Стокгольм та Гельсінкі подали разом 18 травня.

Однак подальший шлях був заблокований Туреччиною, яка висунула їм низку вимог щодо боротьби з бойовиками РПК/YPG та збройового ембарго.

28 червня лідери трьох країн провели переговори в Мадриді та підписали спільний меморандум про співпрацю, після чого Анкара відкликала вето. Таким чином, перешкод для розширення НАТО більше немає.