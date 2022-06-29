Финляндия и Швеция идут в НАТО: когда может произойти историческое событие

В НАТО вскоре может стать на две страны больше

Финляндия и Швеция могут стать полноправными членами НАТО уже 29 июня во время саммита в испанском Мадриде.

Как сообщает "Европейская правда", во время брифинга генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что, после того, как Турция сняла вето на присоединение двух скандинавских стран, решение должно быть принято всеми странами-членами блока.

"Завтра (29 июня, — ред.) лидеры Альянса примут решение о приглашении Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО и стать членами Альянса", — сказал он.

По его словам, каждая страна должна ратифицировать соглашение, чтобы присоединение было оформлено официально. Вместе с тем он отмечает, что учитывая меморандум, который подписали Турция, Швеция и Финляндия, преград для этого не будет и в НАТО появятся еще два новых члена.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в Украину жители Швеции и Финляндии пересмотрели свою позицию относительно сохранения нейтралитета и выразили желание присоединиться к Альянсу. Заявку на членство Стокгольм и Хельсинки подали вместе 18 мая.

Однако дальнейший путь был заблокирован Турцией, которая выдвинула им ряд требований, касающихся борьбы с боевиками РПК/YPG и оружейного эмбарго.

28 июня лидеры трех стран провели переговоры в Мадриде и подписали совместный меморандум о сотрудничестве, после чего Анкара отозвала вето. Таким образом, преград для расширения НАТО больше нет.