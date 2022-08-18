"Алкоголь пила, наркотиков не было": премьер Финляндии зажгла на вечеринке и попала в скандал (видео)

Санна Марин не впервые обвиняют в чрезмерной любви к тусовкам и слишком неформальном поведении

Премьер-министр Финляндии, 36-летняя Санна Марин, недавно восхитившая интернет образом с курткой-косухой, который подобрала для посещения рок-фестиваля Ruisrock, именно из-за своей любви к тусовкам попала в громкий скандал. В соцсетях опубликовали видео, как Марин развлекается на вечеринке, где, по всей видимости, не только распивали алкоголь, но и принимали наркотики.

Как пишет издание Politico, в ролике, где кроме Марин присутствуют депутат Илмари Нурминен и телеведущая Тенни Викстрем, запечатлено, как гости весело танцуют. А на фоне кроме музыки слышны крики о кокаине.

В ответ депутат Микко Кярня через Twitter призвал Марин пройти тест на наркотики. "После публичного обсуждения было бы разумно, если бы премьер добровольно прошла обследование на наркотики, результаты которого опубликует независимое учреждение. Народу также разрешено ожидать такого от своего премьер-министра", — написал он.

Марин, в свою очередь, в четверг утром провела специальную пресс-конференцию, где объяснила, что случилось. Она признала, что посетила вечеринку своих друзей и что пила там алкоголь. "Я танцевала, пела, праздновала, делала законные вещи", — сказала Марин. Она отметила, что алкоголя выпила немного, а к наркотикам не прикасалась. Вместе с тем Марин осудила тех, кто слил видео в интернет. "Я надеялась, что поскольку видео частные и были сняты на частном мероприятии, они не будут опубликованы. Меня огорчает, что их опубликовали", — сказала глава финского правительства.

В соцсетях мнения по поводу участия Марин в вечеринке разделились. Одни, как Кярня, отметили, что это слишком неформальное поведение как для чиновника столь высокого ранга. Марин не впервые критикуют за то, что она посещает слишком много фестивалей и вечеринок, что может вредить исполнению обязанностей главы правительства. Кроме того, она однажды попала в скандал из-за фотосессии для журнала, где позировала в жакете на голое тело. Но многим все же понравилось, что Марин, которая является самым молодым премьер-министром Европы, ведет себя непринужденно и наслаждается жизнью.

Напомним, именно страсть к тусовкам пошатнула премьерское кресло под Борисом Джонсоном. Первая попытка объявить ему недоверие случилась после долгого обсуждения вечеринок с пивом, которые он устраивал для парламентариев от Консервативной партии во время жесткого локдауна из-за коронавируса в Британии. Следующий скандал с сексуальными домогательствами, в которых обвинили одного из членов его команды, карьера Джонсона уже не выдержала.