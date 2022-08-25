Директор земельного департаменту Харківської міськради Колесник сховався від обстрілів у Ніцці

Директор Департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергій Колесник під час військового стану та щоденних обстрілів Харкова знаходиться на одному з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції, де їздить на дорогих авто та відвідує елітні магазини.

Про це свідчать фото, які Колесник опублікував у соціальній мережі Facebook, але пізніше видалив їх та закрив доступ до сторінки.

На фото видно, що Колесник їздить по Ніцці на автомобіліPorsche 911, вартість якої становить не менше 200 тис. євро, з харківськими номерами. Також на одному з фото Колісник разом із сім'єю знаходиться на центральній площі Ніцци із покупками з елітного бутіка HERMÈS.

Також Колесник був помічений в одному з найдорожчих готелів Ніцци, де доба в номері коштує кілька тисяч доларів.

Сергій Колесник очолює Департамент земельних відносин Харківської міськради. Його офіційна зарплата не дозволяє йому вести такий спосіб життя. Крім того, зараз в Україні діє воєнний стан і всім чоловікам призовного віку виїзд за кордон заборонено. На якій підставі та з якою метою Колесник під час війни залишив країну – невідомо.

Ось такі люди у команді харківського мера Ігоря Терехова керують сьогодні питаннями виділення землі, контролем за її використанням та надходженнями від операцій із землею до міського бюджету. Враховуючи спосіб життя Колесника і те, які величезні корупційні ризики містить у собі земельна сфера, те, як саме працює із землею команда Терехова, більш ніж очевидно.