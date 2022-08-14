Колаборанти на Харківщині розікрали прострочену гуманітарку від росії та масово потравилися

Жадібність колаборантів врятувала місцевих жителів від отруєння

На Харківщині колаборанти розікрали російську гуманітарку, але потім отруїлися через її низьку якість.

Як йдеться у матеріалі "24 канали", у російському міноборони часто хвалиться кількістю переданої гуманітарної допомоги до Борівської громади, яка перебуває під контролем окупантів.

Водночас місцеві жителі кажуть, що передані таким чином продукти харчування непридатні для вживання. Крім того, відомо, що місцеві колаборанти найчастіше її просто розкрадають, а потім масово труяться цілими сім’ями.

"Гудопомога залишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової "влади". Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі", — повідомила кореспондентка видання з Харкова.

Прості жителі не постраждали, оскільки продукція "російської якості" просто до них не дійшла.

Як повідомлялося раніше, тим часом у Мелітополі колаборанти натякнули, що газу в місті не буде, а тому почали роздавати місцевим мешканцям дешеві електроплитки. Втім, здебільшого їх беруть спекулянти, які стають у чергу по кілька разів.