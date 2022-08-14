Коллаборанты на Харьковщине разворовали просроченную гуманитарку от россии и массово потравились

Жадность коллаборантов спасла местных жителей от отравления

В Харьковской области коллаборанты разворовали российскую гуманитарку, но потом отравились из-за ее низкого качества.

Как говорится в материале "24 канала", в российском минобороны часто хвастаются количеством переданной гуманитарной помощи в Боровскую общину, которая находится под контролем оккупантов.

Вместе с тем местные жители говорят, что переданные таким образом продукты питания непригодны к употреблению. Кроме того, известно, что местные коллаборанты зачастую ее просто разворовывают, а затем массово травятся целыми семьями.

"Гумпомощь оставалась в руках "своих людей", у местной новой "власти". Факты отравления из-за алчности, иначе не скажешь. Они не отдали это людям, а оставили себе", — сообщила корреспондентка издания из Харькова.

Простые жители же не пострадали, поскольку продукция "российского качества" попросту к ним не дошла.

Как сообщалось ранее, тем временем в Мелитополе коллаборанты намекнули, что газа в городе не будет, а потому начали раздавать местным жителям дешевые электроплитки. Впрочем, в основном их берут спекулянты, которые стают в очередь по несколько раз.