Директор земельного департамента Харьковского горсовета Колесник спрятался от обстрелов в Ницце

Директор Департамента земельных отношений Харьковского горсовета Сергей Колесник во время военного положения и ежедневных обстрелов Харькова находится на одном из самых дорогих курортов Лазурного берега Франции, где ездит на дорогих авто и посещает элитные магазины.

Об этом свидетельствуют фото, которые Колесникопубликовал в социальной сети Facebook, но позже удалил их и закрыл доступ к странице.

На фото видно, что Колесник ездит по Ницце на автомобиле Porsche 911, стоимость которой составляет не менее 200 тыс. евро, с харьковскими номерами. Также на одном из фото Колесник вместе с семьей находится на центральной площади Ниццы с покупками из элитного бутика HERMÈS.

Также Колесник был замечен в одном из самых дорогих отелей Ниццы, где сутки в номере стоят несколько тысяч долларов.

Сергей Колесник возглавляет Департамент земельных отношений Харьковского горсовета. Его официальная зарплата не позволяет ему вести подобный образ жизни. Кроме того, сейчас в Украине действует военное положение и всем мужчинам призывного возраста выезд за границу запрещен. На каком основании и с какой целью Колесник во время войны покинул страну — неизвестно.

Вот такие люди в команде харьковского мэра Игоря Терехова руководят сегодня вопросами выделения земли, контролем за ее использованием и поступлениями от операций с землей в городской бюджет. Учитывая образ жизни Колесника и то, какие огромные коррупционные риски содержит в себе земельная сфера, то, как именно работает с землей команда Терехова, более чем очевидно.