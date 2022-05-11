В Харькове избавились от Московского проспекта и еще нескольких названий

В Харькове больше нет Московского проспекта

После заявления мэра Харькова Игоря Терехова о переименовании улиц, районов и других топонимов, названия которых связанны с россией, городские власти оперативно взялись за это дело.

Об этом сообщает Харьковский городской совет на своем официальном сайте.

По информации источника, в городе изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором. В Харькове переименовали:

Московский проспект — на проспект Героев Харькова;

Московский район — на Салтовский;

Белгородское шоссе — на Харьковское шоссе;

Белгородский спуск — на улицу Героев Спасателей.

Терехов заявил, что переименования топонимов будут продолжаться, ведь российских названий в городе довольно много.

"У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", — заявил Терехов.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался демонтаж "русско-украинского" монумента, который символизировал дружбу народов. К слову, в центре столицы появился памятник президенту рф владимиру путину.