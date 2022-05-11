Украинский журналист, блогер и политический деятель Виктор Трегубов объяснил, почему в Киеве надо переименовать улицу Героев Сталинграда

Когда активная общественность, включая вашего покорного слугу, говорила "А может, нафиг с карты Киева улицу Героев Сталинграда?", отдельные оппоненты роняли на нас цитату из советчика "100 мудрых фраз на все случаи жизни".

– Забывая печальные страницы нашей истории, мы рискуем их повторить!

И делали такое гордое лицо, которое всегда делает болван, который зачитал из бумажки что-то умное, не сбившись.

Тогда это можно было терпеть.

Гораздо труднее это вытерпеть сейчас. Ибо самые упрямые из вислоухих мудрецов до сих пор говорят. Мол, это все еще наша история, и забывая ее, мы рискуем полностью…

ЭЙ, МОИ ФАНЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ! Вы вдуматься в эту фразу не пробовали?

Повторение – оно уже здесь, с нами. И его нам принесли как раз те, кто д*очил вприсядку на всех этих Героев разного качества. Те, кто утверждал "никто не забыт, ничто не забыт", ходил с дедами на палочках и цеплял орденские ленты на все выпуклые части тела.

Сталинград нам повторяют прямо сейчас – в Харькове, Лисичанске, Мариуполе. Повторяют те люди, которые так свято хранили память о победе над фашизмом, что сами превратились в фашистов. Их канонизация "Великой Отечественной" не только не предотвратила повторения всех ее ошибок — она ​​им значительно помогла. Сюрприз, цыпленок! Потому что войну, самую страшную трагедию человечества, нужно не канонизировать, а осмысливать. Не "увековечивать в памятниках", а учить, как так вышло и что пошло не так. Если цель была действительно не повторить, а не просто побаловать старую языческую эмоцию "памяти предков".

Так что давайте вы все сейчас сделаете рожи попроще и перестанете повторять этот штамп. Ибо он уже звучит не просто пошлым трюизмом, а откровенным издевательством.

И да. Нафиг с карты Киева улицу Героев Сталинграда.