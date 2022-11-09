В Харькове снесли памятник Пушкину: что с ним будет дальше (фото, видео)

Постамент отправили на ответственное хранение

В Харькове демонтировали бюст Пушкина, который был расположен на площади Поэзии. Дальнейшую судьбу памятника будут решать горожане после Победы в войне.

Харьков является одним из украинских городов, которые больше всего пострадали от российской агрессии с начала полномасштабной войны. Городская власть с пониманием относится к тому, что харьковчане не желают видеть в своем городе русские топонимы, и разделяет их желание переосмыслить культурную и историческую среду города. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

"Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения", — отметили в мэрии.

Данный вопрос будет решаться жителями города Харьков, но уже после того, как Украина победит в войне.

Отметим, что с самого утра коммунальщики обложили памятник Пушкину мешками с песком.

Бюст Пушкина на площади в Харькове

На вопрос о том, зачем это было сделано, на своей странице в Facebook ответил Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Так, по его словам, памятник Пушкину имеет статус национального значения, поэтому при его перемещении должны быть учтены определенные рекомендации.

"1.11.2022 года были обнародованы рекомендации Института национальной памяти, в который говорится, что "При условии, когда целостное перемещение технически невозможно, следует закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего развития вопроса во избежание актов вандализма"", — сказал Сидоренко.

Он также добавил, что все, что происходит сейчас с памятником Пушкина, полностью соответствует законодательству и рекомендациям Института национальной памяти.

Напомним, ранее памятник Пушкину был снесен в Тернополе. Решение по демонтажу постамента было принято на заседании исполнительного комитета города.