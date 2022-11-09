У Харкові знесли пам’ятник Пушкіну: що з ним буде далі (фото, відео)

Постамент відправили на відповідальне зберігання

У Харкові демонтували погруддя Пушкіна, яке було розташоване на площі Поезії. Подальшу долю пам’ятника вирішуватимуть городяни після Перемоги у війні.

Харків є одним з українських міст, які найбільше постраждали від російської агресії від початку повномасштабної війни. Міська влада з розумінням ставиться до того, що харків’яни не бажають бачити у своєму місті російські топоніми, і поділяє їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

"Як один із варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченої українському національно-визвольному руху, адже понад сто років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху", — зазначили у мерії.

Це питання вирішуватиметься мешканцями міста Харків, але вже після того, як Україна переможе у війні.

Зазначимо, що від самого ранку комунальники обклали пам’ятник Пушкіну мішками з піском.

Погруддя Пушкіна на площі в Харкові

На запитання про те, навіщо це було зроблено, на своїй сторінці у Facebook відповів Директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Так, за його словами, пам’ятник Пушкіну має статус національного значення, тому за його переміщення мають бути враховані певні рекомендації.

"1.11.2022 року було оприлюднено рекомендації Інституту національної пам’яті, в якому йдеться, що "За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, слід закрити ці об’єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розвитку питання, щоб уникнути актів вандалізму", — сказав Сидоренко.

Він також додав, що все, що відбувається зараз із пам’ятником Пушкіна, повністю відповідає законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам’яті.

Нагадаємо, раніше пам’ятник Пушкіну було знесено у Тернополі. Рішення щодо демонтажу постаменту було ухвалено на засіданні виконавчого комітету міста.