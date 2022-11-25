Укр

Мэр Харькова прокомментировал штраф за русский язык: сказал, исправится ли

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Игорь Терехов
Игорь Терехов

Мэр Харькова прокомментировал штраф за использование российского языка

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что даже несмотря на штраф за использование российского языка в обращениях к жителям города, он продолжит говорить на нем.

Как рассказал Терехов в эфире единого марафона украинских новостей, около 80% жителей Харькова продолжают говорить на российском языке, а потому в языковом вопросе стоит быть осторожным.

Он отметил, что в настоящее время у Украины есть гораздо более важные вещи, к которым относится победа над российскими оккупантами.

При этом он отметил, что во время публичных выступлений будет переходить на украинский язык, но во время общения с горожанами будет продолжать использовать российский.

"Всегда нас пытались разделить этим языком, всегда в разные моменты истории нас делили. Я очень не хочу, чтобы нас делили", — сказал Терехов и подчеркнул, что украинцы являются единой нацией.

Как сообщалось ранее, 24 ноября языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что Терехов во всех своих выступлениях в эфире телемарафона использовал российский язык, за что получил штраф в размере 3400 гривны.

Напомним, ранее в городе Харьков был снесен памятник Пушкину, который был расположен на площади Поэзии. Городская власть с пониманием отнеслась к тому, что харьковчане не желают видеть в своем городе русские топонимы.

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#Харьков #Украинский язык #Русский язык #Игорь Терехов