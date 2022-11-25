Окупанти намагаються наступати на сході та придушують дезертирство мобілізованих: карти боїв в Україні

Ворог намагається атакувати на сході та півдні країни.

Кремль продовжує переслідувати свої максимальні цілі та робить суперечливі заяви, щоб західні країни тиснули на Україну та схиляли до переговорів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки, а також оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські війська не проводили жодних наземних операцій у Куп’янському напрямку на північний захід від Сватового, ймовірно, через нездатність російських військ впоратися з погіршенням погодних умов. Крім того, російські війська зміцнюють оборон вздовж лінії фронту в напрямку Сватове та поблизу Попасної.

Росіяни зміцнюють тилові райони Луганської області деморалізованими, погано навченими мобілізованими резервістами, які, ймовірно, прибули з Херсону.

Окупанти намагаються наступати в районі Бахмута та Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська тримають оборону на запорізькому та західнодонецькому напрямках

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На півдні України окупанти продовжують оборонятися — будують укріплення. Крім того, продовжують обстрілювати місто Херсон.

Українські війська завдали ударів по зосередженню російської живої сили поблизу Пологів, Кам’янки, Михайлівки та Енергодара Запорізької області, поранивши понад 100 російських військових та знищивши 20 одиниць військової техніки та два склади боєприпасів.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Зазначається також, що російська влада продовжує намагатися придушити протести та дезертирство мобілізованих. Численні джерела повідомляють, що родичі мобілізованих віком від 50 років записали звернення до президента росії володимира путіна з проханням повернути їх додому, оскільки мобілізація для тих, хто старше 50 років, поширюється лише на старших офіцерів.

Водночас мобілізовані скаржаться на те, що військових відправляють на передову без належної підготовки.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", один із путінських "бійців" повернулася до росії після поранення і пролив світло на справжній стан справ в армії агресора.

Слід відзначити, що російські окупанти не маючи будь-яких успіхів на фронті, продовжують тактику терору мирного населення і здійснюють масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України