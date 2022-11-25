Примушують знешкоджувати міни ногами: путінський "воїн" розповів про використання зеків в армії рф

З тисячі завербованих зеків у живих залишається кілька людей

Різке скорочення кількості зеків у російських в’язницях навряд чи можна вважати несподіванкою, оскільки відправлених на забій в Україну засуджених командування армії росії використовує не тільки як гарматне м’ясо, а й просто як витратний матеріал, змушуючи їх розмінувати мінні поля власними ногами.

Такий висновок напрошується з розповіді людини, яка повернулася до росії після поранення і пролила світло на справжній стан справ в армії агресора.

Його розповідь наводить у себе в Twitter російська опозиціонерка Любов Соболь.

"Впіймали випадково на вулиці людину, яка щойно повернулася з війни в Україні. Каже, що уряд рф тупуватий, а відправленими в Україну зеками розмінують міни. Повна бляха", — підписала вона пост.

"Уряд трохи тупуватий. І не розуміє, що робить. У всіх вояк запитайте прямо. Я скажу за всіх вояк, і вони мене підтримають по-любому. Не можна цього робити", — говорить людина на відео.

За словами героя відео, армія країни-агресора зазнає страшних втрат: із призваних у ході часткової "могилізації" двохсот тисяч людей залишилося від сили сто. А із завербованих у в’язницях зеків із тисячі виживають кілька людей.

"Це взагалі свавілля. Усіх під тотальне знищення. Що вони роблять? Їм навіть зброю не дають. Вони просто ходять, і розмінують ногами", — розповідає людина, яку в коментарях глузливо назвали "типовим героєм росії".

"Чоловіки приїжджають, а їм автомати видають іржаві. Вони не стріляють, вони просто іржаві. Ось показують територію — припустимо, 50 метрів, яка усіяна пелюстками ракет, що не розірвалися. Кажуть "потрібно розмінувати", — розповідає "путінський герой".

При цьому начальству абсолютно байдуже, як проходитиме розмінування – "хоч пішки йди, хоч із лопатою". Для нього важливим є результат.

Крім того, учасників бойових дій "кидають" на гроші — "обіцяли 200 тисяч, а ніхто нічого не заплатив".

Звичайно, описана в оповіданні "героя" картина просто жахає. Але, зізнаємося чесно, вона явно на руку українцям, адже чим швидше розвалиться це збіговисько зеків та могилізованих, відоме під назвою "армія рф", тим швидше ворог буде вигнаний із нашої землі. Навіть незважаючи на спроби путіна залучити до бойових дій "бацьку" лукашенка чи іноземних найманців.