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Зеків вже не вистачає? Росіяни знайшли ще одну країну для вербування найманців

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
До війни проти України росіяни хочуть залучити афганських командос Новина оновлена 26 жовтня 2022, 15:09
До війни проти України росіяни хочуть залучити афганських командос. Фото telegraf.com.ua

Країна-агресор хоче отримати військових, які вчилися в американців та британців

Керівництво російської армії на тлі численних провалів своїх військових почало шукати їм підкріплення за кордоном. З'явилася інформація, що "запрошення" повоювати у складі військ країни-агресора отримують члени елітного корпусу командос Національної армії Афганістану.

Як повідомляє видання Foreign Policy, джерела в афганських збройних силах та службах безпеки кажуть, що навчена США легка піхота — це те, чого не вистачає росії на полі бою в Україні, адже ці військові майже 20 років боролися пліч-о-пліч з американцями та іншими підрозділами спеціального призначення.

Зазначається, що дехто з афганських командос вже отримав пропозицію від російських вербувальників. У вербуванні, до речі, підозрюють членів "ПВК Вагнера". Як розповів колишній 35-річний капітан командос, він особисто допоміг кільком товаришам по службі зв'язатися з росіянами, а ті організували переліт найманців з Тегерана до РФ.

За попередньою інформацією, в Афганістані зараз може перебувати від 20 до 30 тисяч колишніх командос, яким не вдалося евакуюватися до західних країн і вони можуть піти на співпрацю з росіянами через відсутність роботи і бажання отримати грошову винагороду.

Нагадаємо, що до цього російська влада вербувала на війну проти України зеків. Причетними до цього виявилися як "ПВК Вагнера", так і Міноборони країни-агресора, яке вивішувало подібні оголошення у російських в'язницях.

Теги:
#Афганістан #Росія #Найманці #Вербівка #Армія РФ