"Секретна" допомога Україні та сигнали НАТО агресору: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на суботу, 26 листопада, видалася доволі спокійною для українців та минула без повітряних тривог. До того ж, є і приємні звістки.

"Телеграф" зібрав головні новини за вечір та ніч, які могли пройти повз вас.

Ситуація зі світлом

На вечір 25 листопада в українській енергосистемі все ще було близько 30% дефіциту від потреби споживання, при цьому ремонтні бригади продовжують працювати цілодобово. За розрахунками, вихідні Україна має пройти з дефіцитом близько 25%, — цей показник близький до того, що був до останнього обстрілу.

Наразі вже очікується набір потужностей на атомних станціях, зокрема йдеться про Рівненську АЕС. Є надія, що на вихідних вдасться повернутися до планових відключень, — про це в ефірі телемарафону розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Допомога Україні

Деякі країни надають Україні військову допомогу, хоч не говорять про це і навіть заперечують свою участь, — озброєння купують та передають через треті країни, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Більшість з цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається", — підкреслює він.

НАТО посилає сигнал агресору

У Польщі неподалік від кордонів Білорусі та Калінінградської області росії пройшли навчання НАТО Tumak 22, у яких задіяли близько двох тисяч військових.

Польські, американські, британські, румунські та хорватські бійці разом відпрацьовували бойові дії, перетинали річки та водойми, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ.

"Бавовна" у Маріуполі

24 листопада неподалік від "адміністрації" окупантів вибухнув ВАЗ, пофарбований у камуфляжні кольори, — джерела у місті стверджують, що там за кермом був військовий чиновник з росії.

Попередньо, внаслідок інциденту загинув водій, ще дві особи постраждали.

Мовний скандал у Харкові

Міського голову Харкова Ігора Терехова оштрафували за звернення до харків'ян російською.

В ефірі телемарафону він говорив українською, проте перейшов на російську, щоб це прокоментувати: "Сегодня у нас есть совершенно другие дела. Я считаю, что сегодня для нас самое главное – это победа", — заявив він.

Також Терехов додав, що 80% харків'ян розмовляють російською, і він має намір і далі звертатися до них російською, у той час як мовне питання завжди розділяло українців.

Що там супутник Притули?

Так званий "Народний супутник" ICEYE, який купили за гроші, що українці зібрали на "Байрактари", вже допоміг виявити близько 2,6 тис. одиниць ворожої військової техніки, серед яких танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", РЛС, розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Крім того, завдяки супутнику також виявили понтонні переправи, намети і катери росії.

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