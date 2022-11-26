"Секретная" помощь Украине и сигналы НАТО агрессору: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на субботу, 26 ноября, показалась достаточно спокойной для украинцев и прошла без воздушных тревог. К тому же есть и приятные известия.

"Телеграф" собрал главные новости за вечер и ночь, которые могли пройти мимо вас.

Ситуация со светом

На вечер 25 ноября в украинской энергосистеме все еще было около 30% дефицита от потребности потребления, при этом ремонтные бригады продолжают работать круглосуточно. По расчетам, выходные Украина должна пройти с дефицитом около 25% — этот показатель близок к тому, что был до последнего обстрела.

Уже ожидается набор мощностей на атомных станциях, в частности речь идет о Ровенской АЭС. Есть надежда, что в выходные удастся вернуться к плановым отключениям, — об этом в эфире телемарафона рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Помощь Украине

Некоторые страны оказывают Украине военную помощь, хотя не говорят об этом и даже отрицают свое участие — вооружение покупают и передают через третьи страны, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", — подчеркивает он.

НАТО посылает сигнал агрессору

В Польше недалеко от границ Беларуси и Калининградской области россии прошли учения НАТО Tumak 22, в которых задействовали около двух тысяч военных.

Польские, американские, британские, румынские и хорватские бойцы вместе отрабатывали боевые действия, пересекали реки и водоемы, отражали атаки условного противника, а также проводили контрнаступление.

"Бавовна" в Мариуполе

24 ноября неподалеку от "администрации" оккупантов взорвался ВАЗ, окрашенный в камуфляжные цвета, — источники в городе утверждают, что за рулем был военный чиновник из россии.

Предварительно, в результате инцидента погиб водитель, еще два человека пострадали.

Языковой скандал в Харькове

Городского голову Харькова Игоря Терехова оштрафовали за обращение к харьковчанам на русском.

В эфире телемарафона он говорил по-украински, однако перешел на русский, чтобы это прокомментировать: "Сегодня у нас есть совершенно другие дела. Я считаю, что сегодня для нас самое главное – это победа", — заявил он.

Также Терехов добавил, что 80% харьковчан говорят на русском, и он намерен и дальше обращаться к ним на русском, в то время как языковой вопрос всегда разделял украинцев.

Что там спутник Притулы?

Так называемый "Народный спутник" ICEYE, который купили за деньги, которые украинцы собрали на "Байрактары", уже помог выявить около 2,6 тыс. единиц вражеской военной техники, среди которых танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", РЛС, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Кроме того, благодаря спутнику также были обнаружены понтонные переправы, палатки и катера россии.

Оперативно о событиях дня на фронте также можете читать в этом материале — Война — день 276: россияне штурмуют Бахмут, но имеют большие проблемы в тылах .