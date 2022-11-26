Война — день 276: россияне штурмуют Бахмут, но испытывают большие проблемы в тылах

Оперативно о главном 26 ноября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 276 дней. Руководство россии не собирается отказываться от своих целей по захвату Киева и готова послать на убой десятки тысяч солдат, при этом основное давление, как и прежде, оккупанты пытаются оказывать на Бахмутском направлении. В то же время в преддверии зимы проблемы с обеспечением россиян стают все более очевидными, поскольку некоторых из них отправляют на фронт без еды и теплой одежды. Вместе с тем российские пропагандисты уже начали говорить о том, что уже идет подготовка к отступлению из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) сообщили, что согласно предварительным данным с начала вторжения в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек.

Информация за 23 ноября доступна в сводке: Война — день 273: оккупанты штурмуют Бахмут, а украинцы страдают от перебоев со светом.

Данные о событиях 24 ноября – в нашем материале "Война — день 274: Украина оправляется после массового ракетного удара".

О том, что происходило 25 ноября можно узнать в трансляции: Война — день 275: блэкаута удалось избежать, в дома украинцев возвращаются свет, газ и вода.