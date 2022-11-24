Война — день 274: Украина оправляется после массового ракетного удара

Оперативно о главном 24 ноября

Широкомасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 273 дня. Ввиду отсутствия каких-либо успехов на фронте российские оккупанты продолжают тактику террора мирного населения и совершают массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины, в результате которой миллионы украинцев остались без света, тепла, воды и связи. Однако усилиями местных властей и энергетиков блэкаута в Украине удалось избежать и в стране постепенно восстанавливают подачу электричества.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В киевском Институте сердца врачи провели ребёнку операцию, несмотря на то, что прямо во время операции в здании пропал свет.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на специальном заседании Совбеза ООН, обратился к партнерам с просьбой помочь защитить небо.

О происходившем 21 ноября читайте в материале: Война — день 271: россияне укрепляют позиции и обстреливают гражданскую инфраструктуру

С данными за 22 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 272: бои на Донбассе и череда обысков СБУ

Информация за 23 ноября доступна в сводке: Война — день 273: оккупанты штурмуют Бахмут, а украинцы страдают от перебоев со светом