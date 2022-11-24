Вместо ядерного: россия может применить в Украине "тихое" оружие массового поражения

В Администрации Байдена назвали, при каком условии путин может прибегнуть к использованию ОМП

В Соединенных Штатах не исключают, что кремль может прибегнуть к применению оружия массового поражения в Украине, но им станет не ядерное, которым россия пытается запугивать на протяжении долгого времени

Представители администрации Байдена оценили угрозу со стороны россии и считают, что путин может применить химическое оружие в Украине вместо ядерного, поскольку российский диктатор боится реакции мира на его использование. Об этом сообщает американское издание Politico.

Отмечается, что такой сценарий является вероятным в случае, если российская армия продолжит терпеть неудачи на поле боя и продолжит терять позиции.

По словам одного из американских чиновников, в такой атаке будут задействованы химические вещества, которые легко скрыть, а это тем самым сделает задачу для западных стран в возложении ответственности на москву сложнее.

Напомним, ранее стало известно, что российское правительство обсуждает применение ядерного оружия по Украине. Однако путин лично не присутствовал при этих обсуждения. Однако Администрацию Байдена встревожил факт таких разговоров в россии.