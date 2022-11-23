Война — день 273: оккупанты штурмуют Бахмут не считаясь с потерями, а украинцы страдают от перебоев со светом

Оперативно о главном 23 ноября

Вторжение россии в Украину продолжается уже 273 дня. Несмотря на ухудшение погодных условий, ВСУ продолжают проводить наступательную операцию с целью освобождения оккупированной территории Украины, однако россияне тоже не сбавляют темпы и продолжают вновь и вновь штурмовать Бахмут. На фоне этого украинцы продолжают страдать из-за ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, из-за которых миллионы человек ощущают перебои со светом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В США подтвердили, что передадут в скором времени Украине гранты на 4,5 миллиарда долларов для поддержания экономики.

О происходившем 20 ноября читайте в материале: Война — день 270: оккупанты перебрасывают десантников на Луганщину и давят под Бахмутом

С данными за 21 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 271: россияне укрепляют позиции и обстреливают гражданскую инфраструктуру

Информация за 22 ноября доступна в сводке: Война — день 272: бои на Донбассе и череда обысков СБУ