Обстреляли поликлинику, есть погибшие: россияне ударили по Харьковщине (фото)

Уже которое утро для мирных жителей Харьковской области начинается с регулярных атак врага

Купянск Харьковской области, который был освобожден в начале сентября, вновь оказался под жестким обстрелом российских оккупантов. В среду, 23 ноября, из-за падения вражеских снарядов в городе погибло двое человек. Под обстрелом оказалась важная инфраструктура, в том числе и поликлиника, куда регулярно приходят люди.

Информацию об инциденте сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Телеграф". Чиновник отметил, что также от огня оккупантов пострадал и жилая многоэтажка.

На фото с места трагедии можно заметить, что россияне абсолютно не разбираются, куда посылают свои снаряды. Для них главное — устроить террор местным жителям, которых они всего несколько месяцев назад убеждали в том, что "россия их защитит".

Многоэтажке серьезно досталось

Здания все еще стоят, но их нещадно обстреливают

Люди, погибшие при атаке оккупантов, — 55-летняя женщина и 68-летний мужчина — были обычными прохожими, которые оказались не в том месте не в то время. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, еще два человека получили ранения, один из них госпитализирован в больницу.

Некоторые деревья войну не пережили

Масштабы разрушений еще уточняются, однако уже можно заметить несколько поврежденных зданий (в том числе жилой многоэтажный дом, где разбилось немало окон), сломанные деревья и огромные воронки от снарядов в земле. К счастью, обстрел дома обошелся без жертв.

Добавим, что обстрел города произошел около ближе к восьми часам утра 23 ноября.

Спасатели и медики сразу выехали на место события

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие жестокие последствия имела ночная атака врага в Запорожской области. Под обстрелом оказался Вольнянск.