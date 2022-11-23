Укр

Обстреляли поликлинику, есть погибшие: россияне ударили по Харьковщине (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1623
Россияне не разбирают, куда посылают свои смертоносные снаряды Новость обновлена 23 ноября 2022, 08:50
Россияне не разбирают, куда посылают свои смертоносные снаряды. Фото tymoshenko_kyrylo

Уже которое утро для мирных жителей Харьковской области начинается с регулярных атак врага

Купянск Харьковской области, который был освобожден в начале сентября, вновь оказался под жестким обстрелом российских оккупантов. В среду, 23 ноября, из-за падения вражеских снарядов в городе погибло двое человек. Под обстрелом оказалась важная инфраструктура, в том числе и поликлиника, куда регулярно приходят люди.

Информацию об инциденте сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Телеграф". Чиновник отметил, что также от огня оккупантов пострадал и жилая многоэтажка.

На фото с места трагедии можно заметить, что россияне абсолютно не разбираются, куда посылают свои снаряды. Для них главное — устроить террор местным жителям, которых они всего несколько месяцев назад убеждали в том, что "россия их защитит".

Купянск обстрел сегодня
Многоэтажке серьезно досталось
Купянск обстрел сегодня
Здания все еще стоят, но их нещадно обстреливают

Люди, погибшие при атаке оккупантов, — 55-летняя женщина и 68-летний мужчина — были обычными прохожими, которые оказались не в том месте не в то время. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, еще два человека получили ранения, один из них госпитализирован в больницу.

Купянск обстрел сегодня
Некоторые деревья войну не пережили

Масштабы разрушений еще уточняются, однако уже можно заметить несколько поврежденных зданий (в том числе жилой многоэтажный дом, где разбилось немало окон), сломанные деревья и огромные воронки от снарядов в земле. К счастью, обстрел дома обошелся без жертв.

Купянск обстрел 23 ноября
Купянск обстрел 23 ноября

Добавим, что обстрел города произошел около ближе к восьми часам утра 23 ноября.

Купянск обстрел 23.11.2022
Спасатели и медики сразу выехали на место события

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие жестокие последствия имела ночная атака врага в Запорожской области. Под обстрелом оказался Вольнянск.

Теги:
#Харьковская область #Обстрел #Жертвы #Взрывы #Купянск