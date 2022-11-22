Контранступление продолжается, вопреки погоде: актуальные карты боев в Украине
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Врага замедляет погода, а украинских воинов — нет
Украинские силы поводят операции на Кинбурнской косе. Если она будет деоккупирована, то Силы обороны Украины смогут лучше проводить потенциальные операции на левом берегу в Херсонской области.
Как отмечают в Институте изучения войны, контроль над Кинбурнской косой даст возможность защищать украинское побережье Черного моря, активизировать военно-морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по проникновению в тыл врага на восточном берегу Днепра. Россияне возводят укрепления на Херсонщине к югу от Днепра и считают потери после украинских ударов.
На фоне ухудшения погоды украинские силы продолжают контрнаступление на востоке. Россияне атакуют в районе Бахмута и Авдеевки.
Восток Украины
Украинские войска продолжают контрнаступательные операции, несмотря на дождь и слякоть. Российские наземные атаки это почти остановило, они усилили артиллерийский огонь. Враг на линии фронта в районе Сватово и Попасной укрепил оборону фортификационніми сооружениями, а силы пополняет за счет переброшенных мобилизованных с Херсонского направления.
В Донецкой области россияне продолжают наступать в районе Бахмута. Они пытаются перерезать украинским войска дорогу юго-западнее Бахмута. В районе Авдеевки также продолжаются бои. Российские войска занимают оборону на Запорожском и западном Донецком направлениях.
Юг Украины
Оккупанты продолжают оборонительные мероприятия и возведение укреплений в Херсонской области к югу от Днепра. В восточной части Херсонской области остается много солдат и техники врага. Они накапливают технику в густонаселенных районах и строят новые линии обороны. Украинские военные продолжают огневой контроль над востоком Херсонщины и частью Запорожской области. Проводятся военные операции на Кинбурнской косе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне после отступления на Херсонском направлении будут пробовать выйти на админграницу Донецкой области. Ближе к линии фронта из-за боев и обстрелов ситуация ухудшается не только с коммунальными услугами, но и с доступом к медицине.