Контранступление продолжается, вопреки погоде: актуальные карты боев в Украине

Врага замедляет погода, а украинских воинов — нет

Украинские силы поводят операции на Кинбурнской косе. Если она будет деоккупирована, то Силы обороны Украины смогут лучше проводить потенциальные операции на левом берегу в Херсонской области.

Как отмечают в Институте изучения войны, контроль над Кинбурнской косой даст возможность защищать украинское побережье Черного моря, активизировать военно-морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по проникновению в тыл врага на восточном берегу Днепра. Россияне возводят укрепления на Херсонщине к югу от Днепра и считают потери после украинских ударов.

На фоне ухудшения погоды украинские силы продолжают контрнаступление на востоке. Россияне атакуют в районе Бахмута и Авдеевки.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Украинские войска продолжают контрнаступательные операции, несмотря на дождь и слякоть. Российские наземные атаки это почти остановило, они усилили артиллерийский огонь. Враг на линии фронта в районе Сватово и Попасной укрепил оборону фортификационніми сооружениями, а силы пополняет за счет переброшенных мобилизованных с Херсонского направления.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне продолжают наступать в районе Бахмута. Они пытаются перерезать украинским войска дорогу юго-западнее Бахмута. В районе Авдеевки также продолжаются бои. Российские войска занимают оборону на Запорожском и западном Донецком направлениях.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают оборонительные мероприятия и возведение укреплений в Херсонской области к югу от Днепра. В восточной части Херсонской области остается много солдат и техники врага. Они накапливают технику в густонаселенных районах и строят новые линии обороны. Украинские военные продолжают огневой контроль над востоком Херсонщины и частью Запорожской области. Проводятся военные операции на Кинбурнской косе.

Карта контрнаступления на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне после отступления на Херсонском направлении будут пробовать выйти на админграницу Донецкой области. Ближе к линии фронта из-за боев и обстрелов ситуация ухудшается не только с коммунальными услугами, но и с доступом к медицине.