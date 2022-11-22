Куда ударят россияне после поражения в Херсоне: прогноз Минобороны

Оккупанты хотят поднять боевой дух за счет захвата Донецкой области

Российские оккупанты после поражения в Херсоне попытаются сконцентрировать усилия на попытках выйти на админграницу Донецкой области.

Как рассказала заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире единого марафона украинских новостей, оккупанты сильно деморализованы после потери единственного захваченного областного центра и теперь хотят достичь хоть каких-то побед даже на локальном уровне.

"После того, как освободили Херсон, а это достаточно деморализующий факт для них, они ищут место применения силы, чтобы были хотя бы тактические новости для них, чтобы поднять боевой дух", — отметила она.

По ее словам ухудшение погодных условий привело к тому, что российским войскам стало очень сложно продвигаться вперед, однако они не снизили масштабы применения артиллерии.

Маляр подчеркнула, что главной целью, которую хотят достичь оккупанты, является выход на админграницу Донецкой области, однако на этом направлении ВСУ дают им жесткий отпор.

"Цена того, что враг не продвигается, слишком высока", — добавила она.

Напомним, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко ранее оценил возможности россиян по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, а также дал прогноз о том, как будут освобождать Донецк.