Покинут как Херсон: генерал дал прогноз насчет освобождения Донецка

"В лоб" атаковать на Донетчине украинская армия не собирается

После разгрома на левобережье Херсонской области россияне переключили свое внимание на Донбасс. Усиливаются бои и огневая поддержка, что свидетельствует об очередном этапе агонии кремлевского режима. Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко, анализируя ситуацию на фронте, говорит, что путин регулярно высказывается о необходимости "освободить" Донецкую и Луганскую область — как приоритетную задачу, но это задание является невыполнимым для оккупантов.

Как рассказал военный эксперт в интервью OBOZREVATEL, в первую очередь это связано с тем, что ВСУ дают врагу грандиозный отпор. В последние недели весьма активным стало продвижение наших защитников на Луганщине, весьма серьезные бои идут под Сватово и Кременной. Донецкое направление со стороны россиян также буксует, хотя они и бросают туда немало личного состава, а также техники.

"Не стоит задание атаковать Донецкую область в лоб, — говорит Романенко. — Силы обороны Украины ведут себя весьма профессионально и проводят так называемые асимметрические действия".

Вполне вероятно, что зайти в Донецк сразу не получится, но благодаря успехам ВСУ на других участках фронта и регулярное уничтожение средств российской армии этот момент все же произойдет. Более того: военный эксперт прогнозирует, что россияне будут активно бежать из Донецка, как это было на Херсонщине. Одна из главных причин — страх попасть в окружение, что приведет к рассредоточению и уничтожению имеющихся сил.

Особо комментировать работу украинских защитников Игорь Романенко не берется. Лишь говорит, что вряд ли Донецкое направление станет основным после Херсона. По его мнению, более рациональным станет удар на Запорожском — в сторону Мелитополя, Бердянска и Мариуполя. Также можно активизировать Луганщину, где после освобождения Сватово будет более удобно продвигаться вглубь фронта.

"Еще одна-две победы оперативного уровня, как на Харьковском и Херсонском направлениях, и мы сможем достичь серьезной победы стратегического уровня, например по освобождению юга или востока страны, — уверен генерал. — Теперь даже логистические пути к Крыму оказались под нашем огневым влиянием".

Отметим, что ранее в сети прошла информация о вероятном освобождении Олешек на Херсонщине. Важно отметить, что этот населенный пункт находится на правом берегу Днепра.

Также "Телеграф" рассказывал, что несмотря на опасную близость фронта в освобожденном Херсоне побывал президент Украины Владимир Зеленский.