ФСБ убила "украинских диверсантов" – это оказались безобидные фанаты игры S.T.A.L.K.E.R.

Россияне мастерски состряпали очередной фейк, даже не удосужившись как следует обратить внимание на факты

Российская пропаганда пробила очередное дно. Не успели соцсети утихнуть после фейковой новости о "кровавых расправах ВСУ над детьми в Изюме", как из ошибки сотрудников ФСБ россияне состряпали очередное "громкое дело". В Воронеже были убиты трое парней, которые являлись фанатами компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. Для пропагандистского сюжета же их назвали "украинскими диверсантами", что якобы готовили теракты на объектах энергетической инфраструктуры.

Свет на очередную ложь прокремлевских СМИ пролили журналисты The Moscow Times, передает "Телеграф". Как оказалось, двое из погибших россиян были страйболистами и любителями S.T.A.L.K.E.R., по которой частенько устраивали ролевые игры.

Одного из убитых зовут Владимир Котовский. Имя второго не раскрывается, однако озвучивается его псевдоним — Сталкер Фосген. Именно его опознали благодаря одежде, в которую он был одет перед смертью.

Пропагандистские журналисты пытались максимально приблизить ошибку ФСБ-шников к реальности. В качестве "доказательств" они продемонстрировали набор запчастей к вооружению, элементы от старых противогазов, флаги США и Британии, нашивки с символикой еще одной игры Call of Duty и, что самое главное — тетрадь с надписью "Учет личного состава группировки "Свобода". Последнюю "улику" они связали с украинской партией, которую, по данным ФСБ, якобы основал "гражданский сектор Евромайдана".

Как пишет The Moscow Times, двое убитых жителей Воронежа имели не лучшую репутацию среди своих соотечественников. Фосгена называют анархистом и бунтарем, а также подчеркивают, что он поддерживал Украину в войне с россией. Котовского считают сторонником оппозиционера Алексея Навального, который при этом был "обычным технарем".

В соцсетях эта тема, конечно же, получила немалый резонанс. Многие пользователи осуждают действия ФСБ, а также удивляются, как подобным топорным фейкам умудряются верить большинство простых жителей рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще фейки россия использует, чтобы дискредитировать бойцов ВСУ во всем мире, ведя информационную войну.

Также мы писали, что не так с историей пропагандистов насчет якобы расстрелянных российских солдат, которые будто бы сдались в плен ВСУ, а затем погибли.