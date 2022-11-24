Украина и россия на днях вели переговоры в ОАЭ - СМИ узнали, о чем договаривались

Для поставок аммиака планируется использовать украинский трубопровод

На прошлой неделе представители российской федерации и Украины встретились на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В ходе диалога обсуждался вопрос обмена военнопленными. Согласно информации источников, эта договоренность связана с возобновлением экспорта аммиака через украинский трубопровод из россии в Азию и Африку. В этих странах его используют в качестве удобрения.

Как в четверг, 24 ноября, пишет издание reuters, ссылаясь на собственные источники, присутствовавшие на встрече двух сторон, посредником переговорного процесса стало арабское государство Персидского залива. Кроме того, не исключается и посредничество ООН, несмотря на ее центральную роль в переговорах по текущей инициативе по экспорту сельскохозяйственной продукции из трех украинских черноморских портов.

Отметим, Зеленский еще в сентябре поддержал идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину в случае, если Россия вернет украинских военнопленных.

"Я против поставок аммиака из россии через нашу территорию. Я сделал бы это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", — сказал он в интервью.

В то же время, согласно информации, распространявшейся в СМИ, Запад мог предложить россии поставлять аммиак через Украину в обмен на продление "зернового соглашения".

Ранее "Телеграф" писал о том, что действительно могло стать толчком для масштабного обмена военнопленными, когда 205 украинских воинов, в том числе командиры обороны Мариуполя, вернулись на Родину.