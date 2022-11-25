Война — день 275: блэкаута удалось избежать, в дома украинцев возвращаются свет, газ и вода

Местные власти наладили в стране работу "пунктов несокрушимости"

Широкомасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 275 дней. Ввиду отсутствия каких-либо успехов на фронте российские оккупанты продолжают тактику террора мирного населения и совершают массированные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины, в результате которой миллионы украинцев остались без света, тепла, воды и связи. Однако усилиями местных властей и энергетиков блэкаута в Украине удалось избежать и в стране постепенно восстанавливают подачу электричества.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Украинские военные отомстили за убийство младенца в Запорожской области – мэр Мелитополя Федоров.

00:20 Оккупанты снова нанесли удар по Запорожью: ракеты попали рядом с больницей.

00:05 В Украине – непростая ситуация с электричеством. Однако, по словам президента Владимира Зеленского, электрики делают все возможное, понемногу "вытягивая" потребителей из блекаута. Тяжелее всего со светом в Киеве, а также в 15 областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой. Кроме того, уже запущено 4362 "Пункта несокрушимости".

О происходившем 22 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 272: бои на Донбассе и череда обысков СБУ.

Информация за 23 ноября доступна в сводке: Война — день 273: оккупанты штурмуют Бахмут, а украинцы страдают от перебоев со светом.

Данные о событиях 24 ноября – в нашем материале "Война — день 274: Украина оправляется после массового ракетного удара".