Внезапно умер один из главных министров лукашенко

Чиновнику было 64 года

В субботу, 26 ноября, стало известно о смерти Владимира Макея — министра иностранных дел Беларуси, являвшегося одним из ключевых функционеров режима белорусского диктатора александра лукашенко, которого ждет международный трибунал.

О смерти главы внешнеполитического ведомства Беларуси сообщает информационное агентство БЕЛТА (Белорусское телеграфное агентство) со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Причины внезапной смерти главного беларусского дипломата пока не называются. Владимиру Макею было 64 года.

Как пишет "Страна", Глаз заявил, что еще вчера, 25 ноября, Макей обсуждал рабочие планы на неделю.

"Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас", — приводит слова пресс-секретаря издание.

Отметим, что 25 ноября МИД Белоруссии сообщал о встрече Макея с представителем Ватикана, а в понедельник, 28 ноября, он должен был встретиться с главой российского МИДа сергеем лавровым.

Владимир Макей с 2000 по 2008 год работал помощником президента Беларуси лукашенко. В 2008 году его назначили главой администрации президента, он занимал этот пост до 2012 года, после чего біл назначен министром иностранных дел и занимал этот пост по настоящее время.