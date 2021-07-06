Режим Лукашенко договаривается о поставках техники в оккупированный Крым через Россию

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей попросил своего коллегу из РФ Лаврова Сергея не распространять информацию о приезде в Минск "постоянного представителя Крыма при президенте РФ" Георгия Мурадова. Также Макей предложил наладить транспортировку техники в Крым через территорию России.

Об этом во вторник, 6 июля, сообщает белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta.

В частности, канал опубликовал отчет Макея о командировке в РФ. Белорусский министр докладывает, что Лавров предлагал расширить сотрудничество с оккупированным Россией полуостровом Крым и хотел организовать встречу с "постпредом Крыма при президенте РФ" Мурадовым, визит которого в Минск планировался на конец июня.

"По встречам Мурадова предложено определиться, исходя из понимания того, что его визит в Беларусь не придан огласке", - сообщает в отчете о поездке в РФ Макей.

В отчете Макей заявил о том, что прямая связь с Крымом дорого обойдется Белоруссии, ведь официальные контакты с оккупированным полуостровом могут привести к разрыву экономических контактов с Украиной и большим убыткам. Поэтому Макей предложил наладить транспортировку техники (МАЗ, "Белкоммунмаш") на остров через территорию РФ ("Ростех").

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