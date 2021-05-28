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Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным

Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным

Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
08:03 Сегодня Телеграф

От непризнанного международным сообществом президентом Беларуси Александра Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 28 мая ждут ряда резонансных решений типа признания аннексии украинского Крыма частью России и фактически полного отказа от суверенитета Беларуси.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 27 мая, вечером российский политолог и доверенное лицо Путина Сергей Марков.

"1. Признания Крыма частью России.

2. Перехода Союзного государства на качественно новый уровень.

3. Формирование единой валюты, переход на российский рубль.

4. Тесной интеграции армий России и Белоруссии.

5. Освобождение всех заключенных, кто пострадал за то, что выступал за воссоединение России и Белоруссии.

6. Формирование единого правительства.

7. Зеленый свет всем политическим проектам, которые выступают за теснейшую интеграцию России и Белоруссии", - написал Марков.

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Он также добавил, что Россия не будет злоупотреблять сложным положением Беларуси и что-то требовать от Лукашенко, и что это только "пожелания, а не ультиматум".

Помимо этого Марков озвучил раскручиваемый в последнее время российской пропагандой тезис о том, что россияне и белорусы – "один народ".

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Пользователи соцсети отнеслись к этому посту Маркова, в основном, со скепсисом, однако некоторые отметили, что эти "желания" подтверждают, что выгодопреобретателем вспыхнувшего в последние дни кризиса вокруг Беларуси является Россия:

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Как сообщалось,эксперты и политологи считают, что на встрече с Путиным в Сочи Лукашенко будет вынужден подписать бумаги о слиянии двух стран, а также общей политики против санкций ЕС.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 307

Все по теме:

Россия, Беларусь, Крым, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Встреча, Сергей Марков.
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